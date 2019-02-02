В 2018 года в Волгоградской области построили почти 100 км газопроводов

СЕГОДНЯ 08:53 2019-02-02T08:53:17+03:00

Это втрое больше, чем в прошлом году

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В Волгоградской области продолжается реализация госпрограммы «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций». За пять лет вплоть до 2021 года власти должны обеспечить газом даже самые отдаленные деревни.

В Волгоградстате отчитались о результатах за 2018 год: протяжённость построенных газопроводов по сравнению с прошлым годом увеличилась втрое.

- За 2018 год за счет нового строительства введены в эксплуатацию газовые сети протяженностью 95,6 км, что в 2,8 раза превысило уровень прошлого года. Активными темпами проводится газификация сельских поселений. Протяженность введенных в эксплуатацию газовых сетей в сельской местности составила 80,6 км, для сравнения в 2017 году – 26,5 км, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе статистики.

Больше всего труб с голубым топливом проложили в Октябрьском районе – 28 км, затем идет Среднеахтубинский – 27 км, 13,7 км в Старополтавском, 9,7 в Суровикинском, по 3 км в Калачесвком и Городищенском районах, всего 0,2 км в Волжском и почти 11 км в Волгограде.

ИСТОЧНИК KP.RU