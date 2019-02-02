На западе Волгограда под колесами иномарки пострадал 80-летний пенсионер

СЕГОДНЯ 08:22 2019-02-02T09:44:57+03:00

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За минувшие сутки в Волгоградской области произошло четыре аварии, в результате которых на больничные койки попали пять человек. Среди них 80-летний мужчина.

Под колеса автомобиля «Фольксваген Поло» пенсионер угодил 1 февраля около десяти часов утра. Как установили сотрудники ГИБДД, мужчина шел по улице Ленина в Дзержинском районе Волгограда. Напротив дома № 1 «Б» он решил перейти дорогу, но светофора или «зебру» не нашел, поэтому рискнул выйти на проезжую часть в неположенном месте.

В этот момент стороны переулка Луговой в сторону поселка Аэропорт за рулем иномарки ехал 35-летний водитель. Он не заметил пешехода-нарушителя и сбил его.

- В результате ДТП пешеход с ушибами госпитализирован в больницу, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

По факту аварии проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU