2019-02-01T21:33:43+03:00
Происшествия

В Астрахани главу Камызякского района арестовали на два месяца

Мэра города Камызяк отправили под домашний арест
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Василия Сухорукова обвиняют в получении взятки в особо крупном размере, Васильева - в посредничестве во взяточничестве.Василия Сухорукова обвиняют в получении взятки в особо крупном размере, Васильева - в посредничестве во взяточничестве.
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Сегодня, 1 февраля, Кировский райсуд Астрахани по ходатайству следователя арестовал главу МО «Камызякский район» Василия Сухорукова. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Мэра города Камызяк Дмитрия Васильева отправили под домашний арест. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в СУ СК по Астраханской области.

Напомним, Василия Сухорукова обвиняют в получении взятки в особо крупном размере, Васильева - в посредничестве во взяточничестве.

Занимается ими Второй отдел по расследованию особо важных дел СУ СК России по Астраханской области. По данным следствия, в декабре 2018-го глава Камызякского района через мэра Камызяк потребовал у директора фирмы взятку за предоставление бизнесмену контракта на проведение благоустройства. Потребовал немало - 1,8 миллионов рублей.

30 января 2019-го предприниматель принес чиновникам полтора миллиона рублей. При передаче денег подозреваемых и задержали.

- Сейчас следователи вместе с коллегами из регионального управления ФСБ устанавливают все обстоятельства преступления. Расследование уголовного дела продолжается, - уточняют в ведомстве.

Мэр города Камызяк берет взятку от предпринимателя.(оперативное видео УФСБ России по Астраханской области) В Астраханской области главы муниципальных образований Камызякский район и Город Камызяк подозреваются в получении взятки в особо крупном размере и посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере. Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Астраханской области на основании материалов, представленных из УФСБ и УМВД России по Астраханской области, возбуждено уголовное дело в отношении главы МО Камызякский район Василия Сухорукова, подозреваемого в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), а также главы МО Город Камызяк Дмитрия Васильева, подозреваемого в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). По версии следствия, в декабре 2018 года глава МО Камызякский район Василий Сухоруков через посредника Дмитрия Васильева потребовал от директора фирмы взятку в виде денежных средств в размере 1 800 000 рублей за обеспечение победы на аукционах, проводимых для нужд муниципального образования. 30 января 2019 года при передаче части денежных средств в размере 1,5 миллиона рублей подозреваемые были задержаны. В настоящее время решается вопрос об избрании им меры пресечения, проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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