2019-02-01T21:10:14+03:00
Общество

Волгоградский театр ищет для спектакля собаку

Пес должен быть обученным и не бояться публики
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Собака должна быть обязательно послушной.Собака должна быть обязательно послушной.
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Волгоградский Казачий театр разместил в своей группе в соцсети просьбу о помощи. Им нужна собака. Нет не для охраны, а для спектакля. Если еще точнее - «для участия в творческой работе театра». Поэтому и требования к четвероногому участнику у актеров завышенные.

- Конечно же, собака должна быть обученной и послушной. А еще - не агрессивной и не бояться публичного пространства, - гласит объявление.

Более подробную информацию о наборе «четвероногих» актеров можно узнать по телефону - 98-18-68.

А мы напомним, что завтра 2 февраля - в годовщину победы в Сталинградской битвы - в этом театре вы сможете увидеть трогательный спектакль под названием «Украденное солнце», поставленный по воспоминаниям сталинградцев, которые пробыли в осажденном городе все двести дней, пока длилась Великая битва. «Выживших вопреки всему, и написавших о том, что невозможно до конца оплакать и нельзя забыть», - как говорят сами актеры этого волгоградского театра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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