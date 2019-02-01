2019-02-01T20:27:02+03:00
Происшествия

В Волгограде у нефтепровода нашли немецкую авиабомбу

Снаряд обнаружили в Кировском районе
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото пресс-службы ЮВО.Фото пресс-службы ЮВО.
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Не проходит и недели, чтобы в Волгоградской области не находили оружейные снаряды. Конечно, все они лежат в нашей земле еще со времен Великой Отечественной войны. На днях заявка саперам соединения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Волгоградской области, поступила от Кировского военкомата. А туда обратились сотрудники охраны нефтепроводов. Во время одного из обходов они обнаружили снаряд, который лежат буквально в метре от нефтяной магистрали в Кировском районе Волгограда.

Прибывшие на место ЧП эксперты, установили, что снаряд этот ни что иное, как авиационная бомба, которую бросали на Сталинград немецкие пикирующие бомбардировщики Junkers Ju 87. Вес такой бомбы не более 20 килограммов, но опасность она представляет немалую.

- Саперы аккуратно извлекли бомбу из земли и вывезли ее на полигон Прудбой, где уничтожили его путем подрыва накладным зарядом, - сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ЮВО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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