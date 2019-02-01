С 3 февраля волгоградцам запретят охотиться на зайцев

СЕГОДНЯ 20:08 2019-02-01T20:08:53+03:00

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Как говорят: кто не успел, тот опоздал - сезон охоты на зайца-русака в Волгоградской области подошел к концу. С 3 февраля стрелять по ушастым уже запрещается!

Об этом «КП-Волгоград» рассказали в комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области. А непосредственно охотникам напоминают, что в течение 20-ти календарных дней после закрытия сезона (то есть до 23 февраля) надо предоставить отчет о том, где и сколько зайцев подстрелили. Направить сведения о добытых охотничьих ресурсах нужно по месту получения разрешения. И не говорите, что вам не напоминали. Забывчивых ждет штраф, причем немаленький - от пятисот до четырех тысяч рублей с возможной конфискацией орудий охоты.

Кстати, возможность поохотиться у волгоградцев еще будет. Ведь до конца февраля еще продлится охота на кабана, шакала, волка, бобра, ондатру, водяную полевку, лисицу, корсака, енотовидную собаку, норку, куницу, хоря, горностая и ласку.

ИСТОЧНИК KP.RU