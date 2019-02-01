2019-02-01T20:08:53+03:00
Общество

С 3 февраля волгоградцам запретят охотиться на зайцев

У охотников есть 20 дней, чтобы отчитаться за добычу
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Фото облкомприроды.Фото облкомприроды.
Изменить размер текста:

Как говорят: кто не успел, тот опоздал - сезон охоты на зайца-русака в Волгоградской области подошел к концу. С 3 февраля стрелять по ушастым уже запрещается!

Об этом «КП-Волгоград» рассказали в комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области. А непосредственно охотникам напоминают, что в течение 20-ти календарных дней после закрытия сезона (то есть до 23 февраля) надо предоставить отчет о том, где и сколько зайцев подстрелили. Направить сведения о добытых охотничьих ресурсах нужно по месту получения разрешения. И не говорите, что вам не напоминали. Забывчивых ждет штраф, причем немаленький - от пятисот до четырех тысяч рублей с возможной конфискацией орудий охоты.

Кстати, возможность поохотиться у волгоградцев еще будет. Ведь до конца февраля еще продлится охота на кабана, шакала, волка, бобра, ондатру, водяную полевку, лисицу, корсака, енотовидную собаку, норку, куницу, хоря, горностая и ласку.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Астрахани главу Камызякского района арестовали на два месяца
Волгоградский театр ищет для спектакля собаку
В Волгограде у нефтепровода нашли немецкую авиабомбу
Волгоградцам вернули более 20 миллионов рублей за некачественные товары и услуги
Под Волгоградом сотрудники парка спасли примерзшего ко льду лебедя
Под Волгоградом военные вытягивали из сугробов коммунальную технику
Ирина Гусева: «Очень важно приобщать к спорту молодежь»
В Волгограде 2 февраля выстрелят пушки
В Волжском открыл двери универсальный спортзал «Восход»
В Астрахани раскрыли ОПГ, которая сбывала браконьерских осетров
Волгоградку, убившую парализованного старика утюгом, арестовали
Остались последние балясины: Ротонда на Набережной Волгограда почти отреставрирована
Волгоградцу-виновнику ДТП грозит за двух погибших девять лет колонии
В Волгограде оправдали двух полицейских, сломавших руку подозреваемому
В Волгограде торговые центры «заминировал» охранник, чтобы пораньше уйти с работы
В 2018 году алкоголем отравились больше 400 волгоградцев
Главврач поликлиники в Астрахани попалась на взятке в 900 тысяч рублей
В Волгограде директора детского центра ищут за невыплату зарплаты сотрудникам
В центре Волгограда из-за легковушки произошла авария с троллейбусом
Волгоградская область за год потеряла примерно 13 тысяч жителей
Из-за лихача из Астрахани две волгоградки попали в больницу
Номера у волгоградских автомобилистов воровали подростки
В Волгограде с утра из-за писем с угрозами проверяют администрации районов