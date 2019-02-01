Волгоградцам вернули более 20 миллионов рублей за некачественные товары и услуги

СЕГОДНЯ 19:49 2019-02-01T19:49:19+03:00

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Товаров на прилавках волгоградских магазинов много, но не редко в этом изобилии попадаются и просроченные продукты, и плохо работающая техника. Волгоградцы завалили жалобами на некачественные товары и услуги региональное управление Роспотребнадзора. За 2018-й год сотрудники ведомства провели более 8,5 тысячи консультаций по вопросам защиты прав потребителей. Часто приходилось вставать на защиту обманутых покупателей: сумма возмещенного жителям материального ущерба и морального вреда составила 21,8 миллиона рублей. К счастью, большая часть разбирательств не дошла до суда, продавцы добровольно вернули волгоградцам более 14 миллионов рублей (кстати, на 35% больше, чем в 2017-м). Но не обошлось и без судов.

- За 2018-1 год в защиту прав потребителей подали 232 исковых заявления, в пользу граждан взыскали около пяти миллионов рублей компенсаций за причиненный материальный ущерб, порядка 320 тысяч рублей — за моральный вред, сумма неустоек составила 2,4 миллиона рублей. Кроме того, за неисполнение требований потребителей в добровольном порядке в пользу граждан и бюджеты муниципалитетов взыскано штрафов на сумму 2,8 миллиона рублей, - отчитываются в облпромторге.

Больше всего жалоб - 76% - в сфере торговли, нареканий на услуги ЖКХ - 8,2% от общего числа обращений, 6,4% - на бытовые услуги.

ИСТОЧНИК KP.RU