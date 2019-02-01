Под Волгоградом сотрудники парка спасли примерзшего ко льду лебедя

СЕГОДНЯ 19:29 2019-02-01T19:29:39+03:00

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Специалисты природного парка «Волго-Ахтубинская пойма» провели настоящую спецоперацию по спасению. Спасали замерзшего лебедя. Операция прошла удачно.

Стайку белых лебедей, которые почему-то не улетели на юг, и остались зимовать в районе реки Ахтуба, заприметили местные жители. Встревоженные ситуацией люди звонили и в районную службу спасения и в дирекцию природного парка. Но орнитологи успокаивали: лебеди хорошо переносят зиму, при условии, что вода в водоеме не замерзла полностью, и у птиц есть доступ к еде. Неравнодушные волгоградцы взялись сами следить за пернатыми, и даже периодически подкармливали их. На днях они обратили внимание, что один из лебедей долгое время сидит без движения. Он не уходил с остальной стайкой и уже явно замерзал. Люди вновь забили тревогу.

- К указанному месту поехали спасатели и специалисты природного парка. Оказалось, что лебедю-шипуну действительно нужна срочная помощь - его перья примерзли ко льду. Птица, видимо, провела так несколько дней и уже сильно ослабла. Лебедя спасли, и отвезли в одну из волгоградских ветеринарных клиник. Сейчас пернатого обследуют врачи, которые и назначат необходимые восстановительные процедуры, - рассказывают «КП-Волгоград» в облкомприроде.

ИСТОЧНИК KP.RU