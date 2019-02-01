2019-02-01T19:09:29+03:00
Общество

Под Волгоградом военные вытягивали из сугробов коммунальную технику

В снегу застряли даже дорожные спецмашины
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото пресс-службы ЮВО.Фото пресс-службы ЮВО.
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Уже неделю в Палласовском районе Волгоградской области расчищают от снежных завалов дороги и трассы. И до сих пор многие участки остаются заметенными и обездвиженными. Снега там навалило столько, что в сугробах застревает даже снегоуборочная коммунальная техника. Спасибо военным, которые пришли на помощь. Сводный отряд ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (ЧС) мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Волгоградской области, сегодня вытягивал застрявшую спецтехнику коммунальных служб Палласовского района.

Заснеженные дороги там сейчас пробивают тяжелые инженерные машины на базе танков Т-72 и Т-90. Также в районе работает автомобильный транспорт повышенной проходимости.

Как уточнили «КП-Волгоград» в пресс-службе ЮВО, на данный момент военные освободили от снежного плена более 70 километров дорог и 6 населенных пунктов Волгоградской области. Сейчас все силы брошены на участок дороги между населенными пунктами Кайсацкое и Комсомольский в сторону Эльтона. На очереди еще 70 километров заметенных магистралей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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