2019-02-01T19:04:46+03:00
Общество

Ирина Гусева: «Очень важно приобщать к спорту молодежь»

Депутат Госдумы приняла участие в торжественном открытии ФОКа в поселке Краснооктябрьском города Волжского
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Депутат Госдумы Ирина Гусева. Фото: Борис СИМОНОВДепутат Госдумы Ирина Гусева. Фото: Борис СИМОНОВ
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1 февраля состоялось долгожданное открытие нового ФОКа в поселке Краснооктябрьском города Волжского. На торжественном мероприятии присутствовали депутат Госдумы, член фракции «Единая Россия» Ирина Гусева, почетные гости, жители поселка. Универсальный спортивный зал на тысячу квадратных метров построен на средства гранта фонда «Газпром Социальные Инициативы». Стоимость работ - более 48 миллионов рублей. Просторный ФОК предназначен для баскетбола, волейбола, мини-футбола и тенниса.

- Президент Владимир Путин одной из приоритетных национальных задач выделил развитие физической культуры и спорта. Уже не первый год успешно реализуется проект партии «Единая Россия» по строительству ФОКов, ведь спорт - это главный помощник здоровья, а также дисциплина, характер и воля, - отметила Ирина Гусева.

Депутат Госдумы поблагодарила за оказанную поддержку и участие в строительстве ФОКа председателя совета директоров «Газпрома» Виктора Зубкова.

- Очень важно приобщать к спорту молодежь не только в городах, но и в селах и поселках, чтобы дети могли направить свою энергию в правильное русло и реализовать свои спортивные амбиции, - подчеркнула Ирина Гусева. - Уже выделены 52 миллиона рублей на оборудование 6 спортивных площадок рядом с комплексом, они откроются весной. Идет разработка проектно-сметной документации на строительство бассейна. Продолжается благоустройство парковой зоны, в котором активное участие принимают и сами жители.

ИСТОЧНИК KP.RU

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