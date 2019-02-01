2019-02-01T17:45:17+03:00
Общество

В Волжском открыл двери универсальный спортзал «Восход»

Новый ФОК сможет принять несколько тысяч спортсменов
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото администрации ВО.Фото администрации ВО.
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Новый ФОК «Восход» в Волжском достроили еще месяц назад, но сегодня, 1 февраля, он официально распахнул свои двери. Все это время строители заканчивали благоустройство на прилегающей территории. Теперь волжане смогут приступить к занятиям в этом универсальном и комфортном спортзале. Здесь есть не только современная площадка 40х20 метров, на которой можно заниматься и волейболом, баскетболом, гандболом, мини-футболом и даже теннисом, но и две отличные раздевалки, душевые - и все это предназначено для маломобильных граждан.

Как уточняют "КП-Волгоград" в областном спорткомитете, ежедневно в этом ФОКе смогут заниматься до 400 человек. Арена также рассчитана на проведение массовых спортмероприятий. Обещают, что в последствие у ФОКа построят еще нескольких спортивных площадок.

К слову, спортзал «Восход» был построен на условиях государственно-частного партнерства по проекту ПАО «Газпром».

ИСТОЧНИК KP.RU

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