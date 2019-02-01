2019-02-01T17:21:35+03:00
Происшествия

В Астрахани раскрыли ОПГ, которая сбывала браконьерских осетров

У торгашей изъяли полторы тонны ценной рыбы
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Рыбу покупали у браконьеров, обрабатывали в подпольном цеху и сбывали на рынке. Фото СУ СК по Астраханской области.Рыбу покупали у браконьеров, обрабатывали в подпольном цеху и сбывали на рынке. Фото СУ СК по Астраханской области.
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В Астрахани раскрыли целую преступную группировку, которая развернула в городе бизнес на браконьерских осетрах. Продавцы не брезговали тем, что рыбу, которая охраняется международными договорами РФ, браконьеры ловят бездумно и варварски. Они покупали у них рыбу осетровых пород, в подпольном цеху перерабатывали, а затем сбывали через арендованную торговую точку на рынке «Селенские Исады». Нагрянувшие с обыском правоохранители изъяли у них более 1,5 тонн замороженной и копченой рыбы осетровых пород.

Распутали эту «бизнес-схему» сотрудники УЭБ и ПК УМВД России по Астраханской области. А эксперты из второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Астраханской области собрали все улики и факты, доказывающие вину преступной группировки.

- Уголовное дело с утвержденным прокуратурой области обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - уточняют «КП-Волгоград» в пресс-службе СУ СК по региону.

ИСТОЧНИК KP.RU

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