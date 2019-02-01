2019-02-01T17:18:17+03:00
Происшествия

Волгоградку, убившую парализованного старика утюгом, арестовали

Женщина уже во всем созналась
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Пока будет идти следствие, женщина будет находится под стражей.Пока будет идти следствие, женщина будет находится под стражей.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Кировский суд Волгограда постановил арестовать 52-летнюю волгоградку, которую подозревают в жестоком убийстве 81-летнего парализованного старика. Как рассказали «КП-Волгоград» в СУ СК по региону, женщина уже во всем созналась, подробно описав, как расправилась с дедушкой, в ходе проверки показаний на месте преступления. Говорит, убила в порыве гнева: между ней и стариком разгорелся конфликт на бытовой почве.

Напомним, жуткое убийство произошло 30 января. Женщину родственники наняли в сентябре ухаживать за стариком, который уже был парализован и прикован к постели. За эти месяцы у нее с подопечным уже не раз были конфликты. А в тот день она пришла к подопечному пьяной, и опять вспыхнула ссора. В гневе волгоградка схватила попавшийся под руку утюг, и несколько раз ударила ним старика. После чего схватила нож и исполосовала несчастного дедушку.

Сиделка сбежала. Окровавленное дело дедушки обнаружили родственники, они и вызвали полицию. Убийцу нашли почти сразу. На нее тут же завели уголовное дело по статье «Убийство». Пока идет следствие, женщина будет находиться под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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