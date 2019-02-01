Волгоградцу-виновнику ДТП грозит за двух погибших девять лет колонии

СЕГОДНЯ 14:37 2019-02-01T14:37:00+03:00

Виновник аварии уже был лишен прав, но сел за руль и устроил ДТП. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

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44-летнему жителю Калача-на-Дону грозит 9 лет колонии за смертельное ДТП, которое он устроил. Скажете, строгий вердикт? Нет, учитывая, что из-за этого мужчины погибла молодая пара. А он даже не имел права садиться за руль.

Это случилось 6 мая 2018-го. Этот волгоградец мчался на своем «ВАЗ-2114» в Волгоград по ростовской трассе. Проезжая поселок Горьковский он решился на рискованный обгон, и вылетел на встречную полосу. На беду по «встречке» ехал «Ниссан Альмера»: за рулем 29-летний парень, рядом - его 25-летняя подруга. Удар был такой силы, что машины разбросало по дороге. Молодой водитель иномарки скончался от полученных травм на месте, девушка - через пару часов в реанимации. А сам виновник остался невредим.

В ходе следствия, правоохранители выяснили, что 44-летний водитель вообще не имел права садиться за руль, так как накануне его лишили водительского удостоверения. Кроме того, мужчина ранее был неоднократно судим, в том числе за сбыт наркотиков, за совершение ДТП, и его неоднократно штрафовали за нарушение ПДД.

Расследование по делу о «нарушении лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное лицом, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц» завершено. Вина задержанного доказана. Сейчас дело передано в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU