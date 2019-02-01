В Волгограде оправдали двух полицейских, сломавших руку подозреваемому
Волгоградский областной суд полностью оправдал сотрудников ФГКУ УВО ГУ МВД России по Волгоградской области. Действие полицейских, сломавших руку мужчине, признали законными.
Заявление от волгоградца на действие полицейских поступило еще в феврале 2016 года. Мужчина рассказал, что его задержали в состоянии алкогольного опьянения. А в отделе полиции Кировского района после того, как он отказался представляться, Кирносов и Веретенников загнули ему руки и сломали одну из них.
Стражи порядка вину свою отрицали: действовали в рамках закона. Применили физическую силу потому что задержанный был в неадекватном состоянии и не выполнял их трбований.
Районный суд встал на сторону потерпевшего. Одному полицейскому дали четыре года условно, второму три. Причем они не имели права служить в полиции. Также Кирносов должен был заплатить штраф 150 тысяч рублей, а Веретенников 50 тысяч рублей.
С решением районного суда не согласились ни обвинение, ни подсудимый. Волгоградский областной суд еще раз подробно изучил доказательства вины, представленные следствием, показания свидетелей. Но не нашел оснований для обвинительного заключения.
- Веретенников и Кирносов действовали в рамках полномочий, предоставленных им Федеральным законом «О полиции», - сообщили в пресс-службе Волгоградского областного суда.
Полицейские полностью оправданы.
ИСТОЧНИК KP.RU