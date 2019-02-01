В Волгограде оправдали двух полицейских, сломавших руку подозреваемому

СЕГОДНЯ 13:42 2019-02-01T13:42:12+03:00

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Волгоградский областной суд полностью оправдал сотрудников ФГКУ УВО ГУ МВД России по Волгоградской области. Действие полицейских, сломавших руку мужчине, признали законными.

Заявление от волгоградца на действие полицейских поступило еще в феврале 2016 года. Мужчина рассказал, что его задержали в состоянии алкогольного опьянения. А в отделе полиции Кировского района после того, как он отказался представляться, Кирносов и Веретенников загнули ему руки и сломали одну из них.

Стражи порядка вину свою отрицали: действовали в рамках закона. Применили физическую силу потому что задержанный был в неадекватном состоянии и не выполнял их трбований.

Районный суд встал на сторону потерпевшего. Одному полицейскому дали четыре года условно, второму три. Причем они не имели права служить в полиции. Также Кирносов должен был заплатить штраф 150 тысяч рублей, а Веретенников 50 тысяч рублей.

С решением районного суда не согласились ни обвинение, ни подсудимый. Волгоградский областной суд еще раз подробно изучил доказательства вины, представленные следствием, показания свидетелей. Но не нашел оснований для обвинительного заключения.

- Веретенников и Кирносов действовали в рамках полномочий, предоставленных им Федеральным законом «О полиции», - сообщили в пресс-службе Волгоградского областного суда.

Полицейские полностью оправданы.

ИСТОЧНИК KP.RU