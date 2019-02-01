В Волгограде торговые центры «заминировал» охранник, чтобы пораньше уйти с работы
31 января письма с угрозами взрывов от хакеров устроили большой переполох в Волгограде. Силовики проверяли больницы, административные здания, школы и торговые центры. Правда, сообщения о минировании ТЦ поступили не по почте, а по телефону. И если авторов писем полицейские не нашли (а их ищут силовики по всей стране), то телефонного лжетеррориста удалось определить. Это 23-летний охранник одного из торговых центров.
Молодой человек был в этот день на работе. После того, как он увидел новости об эвакуации школ и больниц, немножко позавидовал. Он сделал два звонка с разницей в час о взрывных устройствах в двух ТЦ, в том числе том, где он находился. Воспользовался телефонами в торговом зале.
В Волгограде поймали охранника, который сообщил о бомбах в ТЦ.
Парень воспользовался телефоном в одном из торговых залов, где продавали телефоны.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
Как он объяснил полицейским, таким образом он хотел проверить работу спецслужб Волгограда и пораньше уйти домой.
Молодому человеку предъявили обвинение в заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания. Полицейские будут просить у суда его ареста.
ИСТОЧНИК KP.RU