В Волгограде торговые центры «заминировал» охранник, чтобы пораньше уйти с работы

СЕГОДНЯ 13:17 2019-02-01T13:55:53+03:00

Его будут судит за заведомо ложное сообщение об акте терроризма

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31 января письма с угрозами взрывов от хакеров устроили большой переполох в Волгограде. Силовики проверяли больницы, административные здания, школы и торговые центры. Правда, сообщения о минировании ТЦ поступили не по почте, а по телефону. И если авторов писем полицейские не нашли (а их ищут силовики по всей стране), то телефонного лжетеррориста удалось определить. Это 23-летний охранник одного из торговых центров.

Молодой человек был в этот день на работе. После того, как он увидел новости об эвакуации школ и больниц, немножко позавидовал. Он сделал два звонка с разницей в час о взрывных устройствах в двух ТЦ, в том числе том, где он находился. Воспользовался телефонами в торговом зале.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/689478" frameborder="0"></iframe> В Волгограде поймали охранника, который сообщил о бомбах в ТЦ.

Парень воспользовался телефоном в одном из торговых залов, где продавали телефоны.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Как он объяснил полицейским, таким образом он хотел проверить работу спецслужб Волгограда и пораньше уйти домой.

Молодому человеку предъявили обвинение в заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания. Полицейские будут просить у суда его ареста.

ИСТОЧНИК KP.RU