В 2018 году алкоголем отравились больше 400 волгоградцев

СЕГОДНЯ 12:13 2019-02-01T12:16:25+03:00

Пять из них врачи не сумели спасти

Изменить размер текста: A A

Роспотребнадзор по Волгоградской области опубликовал статистику отравлений химической этиологии, то есть не пищевых. Всего в больницы с таким диагнозом поступили 2110 волгоградцев, не выжили трое детей и 54 взрослых.

На первом месте по количеству случаев стоит отравление лекарствами – 696 случаев. 59 процентов – это взрослые, 35 процентов дети до 14 лет и 6 процентов подростки. Дети глотают таблетки случайно, а вот подростки и взрослые чаще всего намеренно принимают опасную для организма дозу.

По-прежнему много травятся алкоголем. Есть тенденция к уменьшению случаев, но любителей выпить суррогат по-прежнему много. 409 человек попали в больницы, пять волгоградцев спасти не удалось.

Есть смертельные случаи и при отравлении наркотиками. От передозировки умерли трое мужчин. Кстати, именно эта категория становится «детской». Среди 159 поступивших к медикам 21 ребенок и 52 подростка. И как говорят специалисты, это отражение непростой социальной обстановки в обществе.

ИСТОЧНИК KP.RU