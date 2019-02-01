Главврач поликлиники в Астрахани попалась на взятке в 900 тысяч рублей
Главные врачи – не бедные люди. Зарплата многих переваливает за 100 тысяч рублей. Но и этих денег некоторым недостаточно. Они ищут способ сделать себе прибавку, пусть даже незаконную. В Астрахани возбудили уголовное дело в отношении врача поликлиники №10 Трусовского района. Женщина брала взятки в течение трех лет.
Больница заключила с транспортной компанией договор. Те при необходимости предоставляют машину с водителем, а медицинское учреждение перечисляет деньги. Правда, в контракте был пункт, что платеж может быть отсрочен, причем до конца календарного года.
Владелец компании пришел на прием к главврачу и предложил ей платить вовремя – каждый месяц. На это от медика поступило встречное предложение: 25 тысяч рублей месяц лично ей в карман. Она получила эти деньги с 14 по 17 года. Всего набежало 900 тысяч рублей.
О женщине-взяточнице сообщил владелец транспортной компании, которому надоело платить ненасытной даме.
Сейчас следователи СУ СК по Астраханской области разбираются во всех обстоятельствах преступления.
ИСТОЧНИК KP.RU