2019-02-01T10:39:03+03:00
Общество

В Волгограде директора детского центра ищут за невыплату зарплаты сотрудникам

Он задолжал им 160 тысяч рублей
Екатерина МАЛИНИНА
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Директор задолжал 160 тысяч рублей.Директор задолжал 160 тысяч рублей.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Проблему невыплаты зарплаты обсуждают сейчас не только на семейных советах, но и в администрации и в думе. Даже разрабатывают специальные меры, чтобы работодатели выполняли свои обязанности и люди вовремя получали законные выплаты. Усилили внимание на эту проблему и правоохранительные органы. Очередное уголовное дело в отношении недобросовестного начальника завели в Ворошиловском районе. Директор детского развлекательного центра задолжал своим сотрудникам 160 тысяч рублей.

На него пожаловались четыре волгоградца. Они рассказали, что периодически не получали зарплату в 2017 и в 2018 годах. Также осталась без положенных выплат молодая мамочка, которая находится в отпуске по уходу за ребенком. Все это время предприятие работало – клиенты платили деньги в кассу.

Правда, спросить за долги пока не с кого. Директор сбежал. Где он находится, не знают ни родственники, ни друзья. В ближайшее время, если он добровольно не придет на допрос, его объявят в розыск.

ИСТОЧНИК KP.RU

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