В центре Волгограда из-за легковушки произошла авария с троллейбусом
Авария произошла в Центральной районе возле остановки «Медакадемия». Мужчина на легковушке выезжал с площади Павших борцов на проспект Ленина. Водитель как всегда по утрам торопился. На его пути оказался троллейбус. Рогатый ожидал своей очереди перед «зеброй», чтобы высадить пассажиров: территория возле остановки была «забита» маршрутками.
Машина стала объезжать общественный транспорт справа и притерлась левым передним крылом к борту троллейбуса. Как сообщили "КП-Волгоград" в мэрии, пассажиров решили пересадить на другой общественный транспорт по уже имеющимся билетам.
Водитель легковушки свою вину безоговорочно признал: виноват, не уступил дорогу общественному транспорту, исправлюсь.
Кстати, троллейбусы попадают в аварии как раз из-за торопливых автомобилистов, которые подрезают электромашины.
ИСТОЧНИК KP.RU