2019-02-01T10:41:56+03:00
Происшествия

В центре Волгограда из-за легковушки произошла авария с троллейбусом

Пассажиров пересадили на другой транспорт
Екатерина МАЛИНИНА
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Пассажиров пересадили на другой общественный транспорт.Пассажиров пересадили на другой общественный транспорт.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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Авария произошла в Центральной районе возле остановки «Медакадемия». Мужчина на легковушке выезжал с площади Павших борцов на проспект Ленина. Водитель как всегда по утрам торопился. На его пути оказался троллейбус. Рогатый ожидал своей очереди перед «зеброй», чтобы высадить пассажиров: территория возле остановки была «забита» маршрутками.

Машина стала объезжать общественный транспорт справа и притерлась левым передним крылом к борту троллейбуса. Как сообщили "КП-Волгоград" в мэрии, пассажиров решили пересадить на другой общественный транспорт по уже имеющимся билетам.

Водитель легковушки свою вину безоговорочно признал: виноват, не уступил дорогу общественному транспорту, исправлюсь.

Кстати, троллейбусы попадают в аварии как раз из-за торопливых автомобилистов, которые подрезают электромашины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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