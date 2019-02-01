2019-02-01T09:44:51+03:00
Общество

Волгоградская область за год потеряла примерно 13 тысяч жителей

Численность населения продолжает уменьшаться
Екатерина МАЛИНИНА
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С каждым годом количество жителей уменьшается.С каждым годом количество жителей уменьшается.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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Волгоградские статистики опубликовали предварительные данные численности населения на 1 января 2019 года. Сейчас в Волгоградской области проживает 2 миллиона 507 тысяч 831 человек. Правда, как уточнили «КП-Волгоград», цифра еще не точная, здесь не учитываются миграционные процессы за декабрь – статистика по ним приходит чуть позже. Но даже с ними вряд ли плюс или минус будет значительным. Из региона много уезжают, но он и пополняется за счет мигрантов из стран СНГ.

А вот цифра на 1 января 2018 года точная. Тогда в Волгоградской области проживало 2521276 жителей. Даже с учетом погрешности можно точно сказать – нас продолжает становиться меньше. Примерно на 13 тысяч человек. Цифра внушительная. Это итог сразу нескольких факторов: низкой рождаемости (данные по ней одни из самых нерадостных за последние лет 10), высокой смертности и большого количества уезжающих из региона в поисках лучшей жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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