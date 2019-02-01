Из-за лихача из Астрахани две волгоградки попали в больницу

СЕГОДНЯ 09:28 2019-02-01T09:28:42+03:00

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Авария произошла в половине первого дня. 43-летний астраханец на УАЗе ехал по главной улице города Петров Вал. Он решился на рисковый шаг – решил обогнать тихохода по встречке, но не успел завершить маневр. Столкнулся с «двенадцатой». За рулем русской машины ехала женщина. В результате лобового столкновения она сильно пострадала. Также досталось и 67 пассажирке. Ее вместе с водителем отвезли в больницу с серьезными травмами.

А в Кировском районе Волгограда на улице Лимонной произошло двойное ДТП. Волгоградец на пикапе «Тойота» не выдержал дистанцию и врезался в «Рено». Легковушку откинуло на «Субару». А иномарку вынесло на металлическое ограждение. В результате аварии пострадала 50-летняя пассажирка из «Рено». С травмами ее отвезли в больницу.

Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства происшествий.

ИСТОЧНИК KP.RU