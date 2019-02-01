2019-02-01T08:41:24+03:00
Происшествия

Номера у волгоградских автомобилистов воровали подростки

Они выкидывали их в мусорку, но требовали деньги с автовладельцев
Екатерина МАЛИНИНА
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Часть номеров выкинули в контейнер для сбора макулатуры.Часть номеров выкинули в контейнер для сбора макулатуры.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Кража номер - не самое редкое преступление. Но 29 января побил рекорд по количеству сообщений от владельцев машин. Больше 20 автомобилистов пожаловались в полицию, что у них сняли госномера, и оставили записку с требованием перевести на указанный счет. По каждому преступлению возбудили уголовные дела.

А любителей чужого имущества нашли уже через день. Преступниками оказались 14-летний школьник и 17-летний учащийся техникума. Подростки рассказали, что так решили заработать. Им показалось, что это проверенный и безопасный способ.

Возвращать госномера владельцам они и не собирались, а сразу выкидывали их на мусорку. Кстати, несколько штук нашли в контейнере для сбора макулатуры.

Статья предусматривает наказание до 4 лет лишения свободы. Сейчас сотрудники полиции изучают все обстоятельства происшествия и обстановку в семьях юных преступников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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