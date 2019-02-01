Номера у волгоградских автомобилистов воровали подростки
Кража номер - не самое редкое преступление. Но 29 января побил рекорд по количеству сообщений от владельцев машин. Больше 20 автомобилистов пожаловались в полицию, что у них сняли госномера, и оставили записку с требованием перевести на указанный счет. По каждому преступлению возбудили уголовные дела.
А любителей чужого имущества нашли уже через день. Преступниками оказались 14-летний школьник и 17-летний учащийся техникума. Подростки рассказали, что так решили заработать. Им показалось, что это проверенный и безопасный способ.
Возвращать госномера владельцам они и не собирались, а сразу выкидывали их на мусорку. Кстати, несколько штук нашли в контейнере для сбора макулатуры.
Статья предусматривает наказание до 4 лет лишения свободы. Сейчас сотрудники полиции изучают все обстоятельства происшествия и обстановку в семьях юных преступников.
ИСТОЧНИК KP.RU