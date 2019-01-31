«Ротор» планирует взять в аренду сербского футболиста

31 Янв. 22:34 2019-01-31T22:35:55+03:00

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Сейчас волгоградский «Ротор» находится на сборе в Турции. Готовятся к возобновлению первенства Олимп-ФНЛ. И пока футболисты набирают форму, тренеры продолжают «перетасовывать» игроков. На данный момент уже известно, что основу покинул еще один игрок основы - опорный полузащитник Андрей Друзин. Его, как и нападающего Андрея Мязина, перевели в дубль «Ротор-2», который теперь тренирует Олег Веретенников. Вернулся в Волгоград из Турции и Денис Якуба, по причине возобновившейся травмы. Не увидим мы в весенней части сезона и Исламнура Абдулавова, с ним клуб решил не продлевать контракт.

Еще одна новость из Турции: в команду на просмотр пригласили легионера - серба Неманью Илича. Известно об этом футболисте немного. Ему 26 лет, в последние годы выступал за сербскую команду ФК «Бачка». Полузащитник, рост - 190 сантиметров.

Nemanja Ili OFK Ba ka Central Defender 2018 Highlights.

ИСТОЧНИК KP.RU