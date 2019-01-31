Суд арестовал астраханца Руслана Арашукова - двоюродного брата сенатора

31 Янв. 21:44 2019-01-31T22:02:28+03:00

Гендиректор компании «Газпром газораспределение Астрахань» будет находиться под стражей до 30 марта

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Сегодня, 31 января, Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следственных органов и арестовал гендиректора компании «Газпром газораспределение Астрахань».

- Суд постановил избрать в отношении Руслана Арашукова меру пресечения виде заключения под стражу сроком до 30 марта, - цитируют судью корреспонденты ТАСС.

Напомним, Руслан Арашуков является двоюродным братом сенатора от Карачаево-Черкессии Рауфа Арашукова, которого обвиняют в заказных убийствах, мошенничестве и участии в организованном преступном сообществе. Следователи полагают, что астраханец причастен к махинациям с хищением природного газа ПАО «Газпром» на сумму более 30 миллиардов рублей.

Следственные действия с Русланом Арашуковым.С одним из родственников сенатора Арашукова проводятся следственные действия в г.Астрахани

В рамках уголовного дела допрашивают в качестве подозреваемых также директора АО «Газпром газораспределение Ставрополь» Игоря Травинова, заместителя директора АО «Газпром газораспределение Ставрополь» Николая Романова и директора филиала «Газпром межрегионгаз Ставрополь» в Минеральных водах Гузера Хашукаева. Все они сегодня также арестованы до 30 марта.

Отправили за решетку на два месяца и самого сенатора.

- Следователи вместе с оперативниками ФСБ и МВД России в 11 городах провели свыше 40 обысков по данному уголовному делу, - сообщают в СУ СК РФ.

Срок следствия по делу установлен до 24 апреля.

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ИСТОЧНИК KP.RU