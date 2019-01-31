Волгоградец нашел в лесу мешок с коноплей и решил продать
34-летний житель хутора Страховский Михайловского района Волгоградской области каким-то образом нашел в лесополосе мешок с коноплей. Принес его домой, взвесил, оказалось на 31 килограмм наркотического растения. Долго думать, что делать с такой находкой не стал, решил продать. Перепрятал на время в сарай, а затем решил отвезти в Даниловский район для сбыта. Своей машины у него не было, поэтому попросил друга отвезти его. Отсыпал 624 грамма, но, что находится в мешке, водителю не пояснил.
Но добраться к покупателям не сумел. В пути машину остановили сотрудники полиции. При проверке у пассажира и обнаружили наркотики.
- В тот же день оперативные сотрудники отдела УФСБ в Камышине нашли и изъяли оставшиеся в тайнике наркотики, приготовленные к сбыту, - рассказывают «КП-Волгоград» в областной прокуратуре.
На данный момент «наркобизнесмену» уже предъявили обвинительное заключение по статье «покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере». Дело направили в суд.
- Ожидать суда обвиняемый будет, находясь под стражей, -уточнили в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU