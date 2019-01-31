2019-01-31T20:15:16+03:00
Телевизор

В Волгоград приедут искать юные таланты для проекта «Лучше всех»

Выездной кастинг пройдет 16-17 февраля
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Если ваш ребенок талантлив и умен не по годам, тогда вам точно надо на это шоу.Если ваш ребенок талантлив и умен не по годам, тогда вам точно надо на это шоу.
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Волгоград - город талантов, причем всех возрастов. Наши детки доказывают это и на спортивной арене, и в творческих мастерских. Вот таких, самых ярких, самых талантливых и уникальных будут отбирать в Волгограде для участия в проекте Первого канала «Лучше всех» с Максимом Галкиным.

Кастинг пройдет 16-17 февраля в театральной студии «LUXURY-TIME» (по адресу - улица Пугачевская 7 Г).

- Если ваш ребенок лучше других поет, танцует, стоит на голове, показывает фокусы, чеканит мяч или умеет делать что то яркое и удивительное, то это точно его шанс! - говорят организаторы проекта.

Принять участие в проекте могут дети в возрасте от 3 до 11 лет,

Напомним, что в этом телешоу уже засветились несколько наших юных звездочек: четырехлетний вундеркинд Демид Климов удивил своими знаниями истории и российских царей, 10-летняя Софья Кубекова поражала зрителей своим народным вокалом, а пятилетняя улыбчивая и непосредственная София Тихомирова просто сразила ведущего наповал. Покажем стране наши таланты!

Запись на кастинг осуществляется по телефону: + 7 (961) 684-63-87

ИСТОЧНИК KP.RU

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