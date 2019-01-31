В Волгограде самый дешевый в ЮФО бензин

СЕГОДНЯ 17:47 2019-01-31T17:47:25+03:00

Удивительно, что в Волгограде бензин дешевле, чем у соседей, но дороже, чем в Москве.

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Вот волгоградцы жалуются на высокие цена на бензин, а, между тем, у нас самые низкие цены в Южном федеральном округе. Об этом говорят цифры от Волгоградстата. По данным этого ведомства на последнюю неделю января, АИ-92 стоит в нашем регионе в среднем 41,92 рубля. Для сравнения, бензин этой же марки в Ростове стоит в среднем 43,31 рубль, в Краснодаре 43,27 рублей, а в Севастополе и вовсе 46,95 рублей.

Дешевле, чем у соседей у нас также бензин «девяносто пятой» и «девяносто восьмой» марки. Вероятнее всего сказывается наличие на территории Волгоградской области собственного нефтеперерабатывающего завода.

А вот дизельное топливо наоборот дороже. Так, средняя цена на ДТ в Волгоградской области сейчас составляет 45,78 рублей. А, например, в Астрахани литр «дизеля» стоит 45,59 рублей, в Краснодаре - 45,28 рублей (и это самая низкая цена в ЮФО). А самое дорогое дизельное топливо опять же в Севастополе - 50,43 рубля.

ИСТОЧНИК KP.RU