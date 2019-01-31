К 2024 году более 10 тысяч волгоградцев переселят из аварийного жилья

СЕГОДНЯ 17:30 2019-01-31T17:30:03+03:00

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В Волгоградской области вопрос с аварийным жильем стоит очень остро: люди десятилетиями ждут, когда же их «на ладан дышащие» дома пойдут под снос, а они получат новые квартиры. Аварийных домов в регионе - не десятки, сотни. Сейчас область подписала соглашение о сотрудничестве с Минстроем России, которое гарантирует выделение федеральных средств на реализацию программы переселения аварийного фонда. И в бллижайшие пять лет - к 2024-му - в регионе планируют снести свыше 170 тысяч квадратных метров аварийного жилья.

Как уточнили в региональном комитете строительства, сейчас как раз формируют региональную программу под названием «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». К апрелю ее должны принять. И уже до конца 2019-го планируют расселить 2,6 тысячи квадратных метров аварийного фонда.

Напомним, под программу переселения попадают жильцы домов, которые были признаны аварийными с 1 января 2012 года до 1 января 2017 года.

ИСТОЧНИК KP.RU