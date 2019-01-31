Волгоградские школы получили 90 автобусов

СЕГОДНЯ 16:26 2019-01-31T16:26:33+03:00

Это самый крупный федеральный транш за последние три года

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Отличная новость для ребят, проживающих к отдаленных поселках Волгоградской области, и их родителей: для них в регион поступили 90 новеньких школьных автобусов: 46 вместимостью до 24 человек, и 44 - до 20 пассажиров.

Транспорт распределили между 37-ю муниципальными районами. Все эти автобусы оборудованы системами ГЛОНАСС, GPS, имеется тахограф, система оповещения, ограничитель скорости и другие электронные устройства.

Это самый крупный федеральный транш за последние три года. И вообще образованию нынче уделяют пристальное внимание. Так, в 2019 году Волгоградская область вошла в национальный проект «Образование» — региону выделены средства в размере 455 миллионов рублей. Деньги пойдут на реализацию восеми региональных проектов, в их числе «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда», «Учитель будущего», «Молодые профессионалы» и другие.

ИСТОЧНИК KP.RU