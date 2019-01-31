2019-01-31T16:26:32+03:00
Общество

Волгоградские школы получили 90 автобусов

Это самый крупный федеральный транш за последние три года
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Фото администрации ВО.Фото администрации ВО.
Изменить размер текста:

Отличная новость для ребят, проживающих к отдаленных поселках Волгоградской области, и их родителей: для них в регион поступили 90 новеньких школьных автобусов: 46 вместимостью до 24 человек, и 44 - до 20 пассажиров.

Транспорт распределили между 37-ю муниципальными районами. Все эти автобусы оборудованы системами ГЛОНАСС, GPS, имеется тахограф, система оповещения, ограничитель скорости и другие электронные устройства.

Это самый крупный федеральный транш за последние три года. И вообще образованию нынче уделяют пристальное внимание. Так, в 2019 году Волгоградская область вошла в национальный проект «Образование» — региону выделены средства в размере 455 миллионов рублей. Деньги пойдут на реализацию восеми региональных проектов, в их числе «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда», «Учитель будущего», «Молодые профессионалы» и другие.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Волгоградские школы получили 90 автобусов
В 2019-м «Кванториум» появится в Волжском
Волгоградок зовут обследоваться у онколога в День женского здоровья
Митрополит Феодор отслужит панихиду в храме Всех Святых на Мамаевом кургане
Момент передачи взятки мэру астраханского города Камызяк попал на видео
В Астрахани прохожий мужчина поймал грабителя и спас женщину
Волгоградский областной суд полностью оправдал Дениса Землянского
Ученики шести “заминированных" школ уже вернулись к занятиям
В Волгограде эвакуируют торговые центры
Морозы и оттепели: такой январь в Волгограде был 32 года назад
В Волгограде пьяная сиделка расправилась над парализованным стариком
Астраханец сядет на девять лет за убийство брата
Два волгоградца погибли в огне из-за сигареты
Под Волгоградом будут судить одного из организаторов банды бутлегеров
Волгоградка нашла на улице пачку фальшивых денег и расплачивалась ими в магазинах
Волгоградец заплатит 14 миллионов за попытку дать взятку сотруднику ФСБ
Энергетики борются с наледью на проводах, которая может оставить без света тысячи волгоградцев
В Волгограде на Титова запретят парковать машины в ночь на 2 февраля
Бомбы не нашли: астраханская полиция проверила более 20 школ, больниц, магазинов
2 февраля на дороги Волгограда выйдет взвод девушек-регулировщиц