2019-01-31T16:11:39+03:00
Общество

В 2019-м «Кванториум» появится в Волжском

А в Волгограде откроют еще центр IT-технологий и робототехники
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Волжские ребята тоже смогут изучать технологии будущего.Волжские ребята тоже смогут изучать технологии будущего.Фото: Екатерина СИМОХИНА
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В ближайшую пятилетку на образование Волгоградской области планируют потратить небывалую сумму денег - около трех миллиардов рублей. Конечно, большая часть денег - субсидии из федерального бюджета, но часть и из областной казны. На что пойдут?

- До 2024 года в Камышине, Городищенском муниципальном районе и городском округе Михайловка появятся три современные школы. В 2019 году будет отремонтировано 12 спортивных залов сельских школ, создано 12 общеобразовательных спортивных клубов. За каждый объект отвечает конкретный человек, который будет осуществлять контроль и содействовать в реализации проекта. Поэтому сегодня мы утвердили план мероприятий на первую половину 2019 года и состав рабочей группы, - подчеркнул председатель профильного парламентского комитета Николай Лукьяненко.

Кроме того, за эти деньги в регионе откроют центры молодежного инновационного творчества. Сегодня, 31 января, глава региона Андрей Бочаров посетил "Кванториум", расположенный в ГДЮЦе и, оценив прогресс ребят, и предложил расширить сеть Центров в муниципалитетах.

В Волгоградской области станет больше "Кванториумов".

- Сейчас такие центры действуют на базе четырех ведущих вузов региона. В 2019-м году к празднованию 65-летия Волжского там откроют еще один центр. Далее мы планируем создать современные площадки по развитию творчества детей и в муниципалитетах, - председатель комитета экономической политики и развития Волгоградской области Галина Быкадорова.

А ректор ВолГУ заявил, что на базу вуза создадут центр IT-технологий и робототехники, который сможет принять 400 детей разных возрастов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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