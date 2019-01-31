Волгоградок зовут обследоваться у онколога в День женского здоровья
ГБУЗ «Волгоградский областной клинический онкологический диспансер» устраивает День женского здоровья. Акция призвана привлечь внимание волгоградок к заболеваниям молочной железы. Пройдет она 2 февраля с 9.00 до 15.00.
В этот день любая жительница Волгоградской области может без направления и абсолютно бесплатно на прием к онкологу, обратившись в поликлинику ГБУЗ «ВОКОД» и его филиалы (Волжский, Камышинский, Михайловский).
Как уточнили «КП-Волгоград» в облздраве, Обследование включает в себя осмотр онкомаммолога; последующая маммография и УЗИ по показаниям первичного приема.
Правда, есть два условия для приема пациентов в этот день: возраст участников ограничен от 40 до 60 лет. Также обязательным условием для проведения акции является первая фаза менструального цикла - иначе осмотр будет неинформативен.
И еще: все-таки лучше заранее записаться на прием, так как количество человек, которых осилят принять врачи, ограничено.
ВАЖНО
Медучреждения, где будет проходить День женского здоровья:
1. ГБУЗ «ВОКОД», г.Волгоград, ул.им.3емлячки,78;
Предварительная запись по телефону: 8 (8442) 609 - 608
2. Волжский филиал ГБУЗ «ВОКОД», г. Волжский, ул.Комсомольская, 25;
Предварительная запись по телефону: 8 (905) 397-36-77
3. Камышинский филиал ГБУЗ «ВОКОД», г.Камышин, ул.Днепровская, 43;
Предварительная запись по телефону: 8(8445)79-04-79
4. Михайловский филиал ГБУЗ «ВОКОД», г. Михайловка, ул.Мичурина,2.
Предварительная запись по телефону:8(84463)27-6-90.
ИСТОЧНИК KP.RU