2019-01-31T15:46:21+03:00
Общество

Волгоградок зовут обследоваться у онколога в День женского здоровья

Бесплатно попасть к онкомаммологу можно будет 2 февраля
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Только заранее запишитесь на прием!Только заранее запишитесь на прием!
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ГБУЗ «Волгоградский областной клинический онкологический диспансер» устраивает День женского здоровья. Акция призвана привлечь внимание волгоградок к заболеваниям молочной железы. Пройдет она 2 февраля с 9.00 до 15.00.

В этот день любая жительница Волгоградской области может без направления и абсолютно бесплатно на прием к онкологу, обратившись в поликлинику ГБУЗ «ВОКОД» и его филиалы (Волжский, Камышинский, Михайловский).

Как уточнили «КП-Волгоград» в облздраве, Обследование включает в себя осмотр онкомаммолога; последующая маммография и УЗИ по показаниям первичного приема.

Правда, есть два условия для приема пациентов в этот день: возраст участников ограничен от 40 до 60 лет. Также обязательным условием для проведения акции является первая фаза менструального цикла - иначе осмотр будет неинформативен.

И еще: все-таки лучше заранее записаться на прием, так как количество человек, которых осилят принять врачи, ограничено.

ВАЖНО

Медучреждения, где будет проходить День женского здоровья:

1. ГБУЗ «ВОКОД», г.Волгоград, ул.им.3емлячки,78;

Предварительная запись по телефону: 8 (8442) 609 - 608

2. Волжский филиал ГБУЗ «ВОКОД», г. Волжский, ул.Комсомольская, 25;

Предварительная запись по телефону: 8 (905) 397-36-77

3. Камышинский филиал ГБУЗ «ВОКОД», г.Камышин, ул.Днепровская, 43;

Предварительная запись по телефону: 8(8445)79-04-79

4. Михайловский филиал ГБУЗ «ВОКОД», г. Михайловка, ул.Мичурина,2.

Предварительная запись по телефону:8(84463)27-6-90.

ИСТОЧНИК KP.RU

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