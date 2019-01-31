2019-01-31T15:33:32+03:00
Общество

Митрополит Феодор отслужит панихиду в храме Всех Святых на Мамаевом кургане

2 февраля вспомнят всех усопших во время Сталинградской битвы
Екатерина МАЛИНИНА
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Панихида пройдет в храме Всех Святых.Панихида пройдет в храме Всех Святых.Фото: Екатерина СИМОХИНА
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2 февраля для волгоградцев особая дата. Кто-то вспоминает родных в кругу семьи – за столом , кто-то идет на торжественные мероприятия, а кто-то в храм молиться. В этот день митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор отслужит панихиду в храме Всех Святых на Мамаевом кургане.

В 10 утра вместе с архиепископом Элестинским и Калмыцким Юстинианом он возложит венки к Вечному огню на Аллее Герое, а затем направится на главную высоту страны. Служба обо всех усопших начнется в 11 утра. После этого священнослужители направятся в Зал Воинской Славы.

Кстати, панихиды пройдут во всех храмах Волгоградской области. Так что православные могут отправиться в любую церковь, чтобы поставить свечку за упокой души родных, погибших на Сталинградской земле.

Полную программу празднования 2 февраля читайте здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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