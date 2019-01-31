Момент передачи взятки мэру астраханского города Камызяк попал на видео

СЕГОДНЯ 15:03 2019-01-31T15:03:58+03:00

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Следственный комитет России опубликовал видео задержания двух главных фигурантов уголовного дела о получении взятки в Камызякском районе. На записи двое мужчин беседуют между собой (речь постоянно прерывается запиканным матом), затем пожимают друг другу руки, мужчина в пальто пытается выйти, но путь ему преграждают сотрудники ФСБ в камуфляже, в следующем кадре салон машины, пакет с деньгами на заднем сидении и седовласый владелец авто на фоне белого джипа. Эта запись станет одним из доказательств вины главы города Камызяк и главы Камызякского района.

Муниципальное образование в конце 2018 года получило хорошие деньги на то, чтобы сделать город чище, красивее, ухоженней. Глава района Василий Сухоруков предложил мэру Дмитрию Васильеву не просто город благоустроить, но еще и взять с контракта откат. Самому крупному и реальному претенденту на победу в тендере предложили заплатить почти два миллиона за гарантированный успех. Бизнесмен согласился. Но после разговора отправился в правоохранительные органы, которые и организовали дальнейшую операцию по задержанию.

Мэр города Камызяк берет взятку от предпринимателя.(оперативное видео УФСБ России по Астраханской области) В Астраханской области главы муниципальных образований Камызякский район и Город Камызяк подозреваются в получении взятки в особо крупном размере и посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере. Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Астраханской области на основании материалов, представленных из УФСБ и УМВД России по Астраханской области, возбуждено уголовное дело в отношении главы МО Камызякский район Василия Сухорукова, подозреваемого в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), а также главы МО Город Камызяк Дмитрия Васильева, подозреваемого в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). По версии следствия, в декабре 2018 года глава МО Камызякский район Василий Сухоруков через посредника Дмитрия Васильева потребовал от директора фирмы взятку в виде денежных средств в размере 1 800 000 рублей за обеспечение победы на аукционах, проводимых для нужд муниципального образования. 30 января 2019 года при передаче части денежных средств в размере 1,5 миллиона рублей подозреваемые были задержаны. В настоящее время решается вопрос об избрании им меры пресечения, проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Сейчас оба чиновника находятся под стражей. В отношении них возбудили уголовное дело. А их обязанности пока исполняют заместители. Ну а благоустраивать город на федеральный грант будут вне зависимости от того, кто будет управлять городом.

ИСТОЧНИК KP.RU