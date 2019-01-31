2019-01-31T15:14:22+03:00
Общество

В Астрахани прохожий мужчина поймал грабителя и спас женщину

Разбойник за несколько часов умудрился ограбить двоих астраханок
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Вот есть все-таки настоящие мужчины: бесстрашные, готовые прийти на помощь в трудную минуту. Один из таких вчера, 30 января, поймал в Астрахани грабителя, который избил женщину и украл у нее ценности.

Дело было вечером в Ахтубинском районе. 30-летний астраханец буквально открыл охоту на беззащитных женщин. Сначала он ограбил 71-летнюю пенсионерку: он повалил ее на улице Сталинградской, вытащил из её кармана мобильный телефон, забрал пакет с одеждой и сбежал. Оценив «добычу», понял, что мало. И уже через несколько минут набросился на 46-летнюю женщину. Астраханка оказалась сильнее бабушки, поэтому повалить ее так просто грабитель не смог. Тогда он ударил ей пять раз кулаком в лицо, вырвал таки сумку с деньгами и телефоном и убежал.

Крики пострадавшей услышал проезжающий мимо на своем авто случайный очевидец. 37-летний мужчина остановился, и узнав у женщины что случилось, он направился за грабителем. Догнал, и удерживал преступника до приезда полиции, рассказали «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

Грабителя уже задержали и арестовали. На него завели уголовное дело по статье «грабёж с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья». А героя, который схватил преступника и помог полиции, решили наградить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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