Волгоградский областной суд полностью оправдал Дениса Землянского

СЕГОДНЯ 14:10 2019-01-31T15:17:58+03:00

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Приговор Денису Землянскому Центральный районный суд вынес в ноябре 2018 года: виновен в мошенничестве в особо крупном размере. Через два с половиной месяца Волгоградский областной суд директора Волгоградского областного благотворительного фонда полностью оправдал. Следствие не смогло предоставить достаточных доказательств его вины. Все обвинения с волгоградца сняты.

Внимание исполнительный директор Фонда привлек к себе после того, как благотворительная организация приобрела несколько квартир за 11 миллионов 752 тысяч рублей, которые принадлежали до этого его супруге и знакомому. Следователи предположили, что волгоградец ввел попечительский совет в заблуждение. Ведь помещения были жилыми, и их еще предстояло перевести в нежилой фонд. Их планировалось использовать для проживания там одиноких стариков. Также предполагалось, что стоимость купленного Фондом жилья завышена более чем в два раза.

Дениса Землянского приговорили к шести годам тюрьмы за мошенничество. Но с этим решением районного суда не согласился ни обвиняемый, ни прокуратура. Обжаловали его обе стороны. Также обжаловал решение и свидетель. Оказалось, члены попечительского совета знали о состоянии квартир и об их статусе. Так что никакого обмана не было – так решил судья. Обвинение не предоставило доказательств обратного. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе Волгоградского областного суда, Денис Землянский полностью оправдан.

Кстати, Денис Землянский попал под суд не первый раз. Он уже отсидел два года в колонии поселения за купленный на деньги Фонда внедорожник, который сдал в аренду этому же Фонду. Волгоградец вышел в феврале, а через пару недель его снова взяли под стражу по новому обвинению.

ИСТОЧНИК KP.RU