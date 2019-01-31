В Волгограде эвакуируют торговые центры

СЕГОДНЯ 13:06 2019-01-31T13:52:48+03:00

Экстренные службы уже не справляются с проверками из-за массовых сообщений об угрозе терактов в Волгограде и Волжском

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С утра 31 января 2019 волна массовых сообщений о готовящихся взрывах докатилась до Волгограда. По электронной почте поступили письма о готовящихся терактах в школах, главных городских больницах, зацепило даже городскую Думу и детские сады. К обеду число «заминированных» объектов перевалило за 25, а очередь дошла до торговых центров. В начале второго дня эвакуировали персонал и посетителей ТРЦ «Пирамида» в центре Волгограда. Здание оцепили, на месте работают пожарные расчеты. А прохожих пугает тревожная сирена пожарной тревоги. Второй раз за сутки эвакуировали ТРЦ «Семь Звезд», где вчера были плановые учения. Такая же ситуация в торговых центрах «Европа Сити Молл» и «Парк Хаус».

Волгоградцы обсуждают происходящее и делятся сотнями фото в соцсетях: «Страшно и жутковато». Но большинство все же уверены в том, что тревога учебная.

В здании работают пожарные расчеты.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Как сообщает «КП-Волгоград», с каждой минутой объектов для проверок у экстренных служб становится все больше. Поступают сообщения об угрозах взрыва в Волгограде, Волжском, Городище. Оперативно проверять все здания уже не успевают.

Эвакуация ТРЦ Пирамида. Волгоград.Проверка из-за массовых сообщений о готовящемся теракте

Волгорад далеко не первый город, который накрыла волна массовых предупреждений о готовящихся терактах. Все идет по одному сценарию. 30 января в Астраханской области силовики проверили более 20 школ и больниц. До этого сообщения прислали в сибирские и дальневосточные города. Но нигде взрывных устройств так и не нашли.

ИСТОЧНИК KP.RU