2019-01-31T12:28:38+03:00
Общество

Морозы и оттепели: такой январь в Волгограде был 32 года назад

Синоптики Волгоградского ЦГМС поделились наблюдениями
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Январь 2019 был необычным для Волгограда.Январь 2019 был необычным для Волгограда.Фото: Екатерина СИМОХИНА
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Январь 2019 года в Волгограде был переменчивым: неустойчивая погода, морозы и оттепели, резко сменяющие друг друга, много снега, который то и дело покрывала ледяная корка. Такую же погоду синоптики Волгоградского ЦГМС фиксировали 32 года назад - в 1987 году. А до этого - в 1963-м. Так что для нашего региона и климата месяц был непривычным и можно сказать. уникальным.

За сутки в Волгоградской области перепады температуры в январе достигали 20 - 25 градусов. Морозы и оттепели резко менялись местами, такая погода держалась полмесяца. Отсюда наст, накаты, наледь. При этом высота снежного покрова была в два – три раза больше среднего. А в некоторых районах области навалило сугробы полтора метра высотой. Не обошлось и без привычных для января зимних туманов, изморози и метели.

Человеку такие метеокачели даются нелегко. Что уж говорить о животных, птицах, рыбах. Как рассказали «КП-Волгоград» в облкомприроды, в природных парках подкармливали зайцев и птиц, проводили аэрацию рек, чтобы у рыб был воздух.

Февраль пока сохраняет традиции января. 1 и 2 февраля в Волгограде ночью около -7...-9ºС, днем -4…-6°С. В прогнозе погоды - небольшой снег, туман, изморозь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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