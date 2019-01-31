В Волгограде пьяная сиделка расправилась над парализованным стариком

СЕГОДНЯ 11:52 2019-01-31T11:53:58+03:00

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В Волгограде возбудили дело в отношении 52-летней женщины. Ее обвиняют в преднамеренном убийстве 81-летнего мужчины. Женщина работала при парализованном дедушке сиделкой уже долгое время. У пенсионера были родственники, которые и платили ей за уход. Когда они в очередной раз пришли проведать старика, то нашли его мертвым. Он был весь в крови, а сиделки рядом не было. Родные позвонили в полицию. Следователи нашли на теле убитого более 10 ножевых ранений рук, ног, живота.

Главной подозреваемой стала женщина, ухаживающая за инвалидом. Ее нашли на улице недалеко от дома старика по улице Колосовой в Кировском районе. Женщина была еще пьяна. Видимо, в состоянии сильного алкогольного опьянения она схватилась за нож и стала наносить удары по беспомощному деду. А потом, испугавшись сделанного, сбежала.

Как рассказали "КП-Волгоград" в СУ СК по Волгоградской области, сейчас решается вопрос о заключении женщины под стражу, сейчас следователи выясняют все обстоятельства происшествия, а главное – мотивы.

ИСТОЧНИК KP.RU