Астраханец сядет на девять лет за убийство брата

СЕГОДНЯ 09:47 2019-01-31T09:47:04+03:00

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В Астрахани вынесли приговор жителю города Харабали, он отсидит в колонии строгого режима девять лет за убийство.

Все произошло 9 мая 2018 года. Вся страна отмечала День Победы. НЕ обошел праздник и двух двоюродных братьев. Почтить память погибших на войне решили за столом за традиционными ста граммами. Правда, таким объемом мужчины не ограничились. Они допились до состояния, когда вспоминаются все старые обиды. Один из кузенов во время ссоры схватился за нож. Он один раз ударил родственника в грудь и попал точно в сердце. Мужчина умер сразу же, еще до приезда «скорой».

Свою вину убийца отрицать не стал. Сказал, что всему виной алкоголь. Как рассказали "КП-Волгоград" в СУ СК по Астраханской области, Харабалинский районный суд вынес ему приговор: 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Правда, у астраханца есть время обжаловать решение суда.

ИСТОЧНИК KP.RU