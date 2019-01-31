Два волгоградца погибли в огне из-за сигареты

СЕГОДНЯ 09:23 2019-01-31T09:23:43+03:00

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Сразу два жителя Волгоградской области стали жертвами собственной безолаберности. В Светлоярском районе ночью загорелась одна из дач. Когда туда приехали пожарные, домик был уже полностью объят огнем. На пепелище нашли тело 47-летнего мужчины. Предварительное заключение инспекторов: причиной ЧП стала непотушенная сигарета.

Та же причина и в происшествии в Камышинском районе. Там в городе Петров Вал на лице Кутузова ночью загорелось старое заброшенное деревянное здание. Сначала затлели вещи, а потом огонь перекинулся на все строение. С огнем сотрудники МЧС справились быстро. Когда пламя потушили, обнаружили тело 35-летнего местного жителям, который здесь в последнее время обитал.

Сотрудники МЧС по Волгоградской области еще раз напоминают о соблюдении правил пожарной безопасности в быту. Пользуйтесь только исправными электронагревательными приборами. Не оставляйте их включенными без присмотра. Не оставляйте непотушенными сигареты. Следите за состоянием электропроводки.

ИСТОЧНИК KP.RU