2019-01-31T08:47:38+03:00
Происшествия

Под Волгоградом будут судить одного из организаторов банды бутлегеров

Полицейские изъяли 400 тысяч бутылок суррогатного алкоголя
Екатерина МАЛИНИНА
Поделиться:
Со склада изъяли 400 тысяч бутылок суррогата.Со склада изъяли 400 тысяч бутылок суррогата.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
Изменить размер текста:

Большую часть банды бутлегеров уже осудили и они отбывают сроки в колониях по всей стране. Теперь очередь еще одного – его поймали на территории Северной Осетии-Алании. И этапировали в Волгоград. В ближайшее время начнутся заседания.

Свой бизнес 20 граждан России, Таджикистана и Узбекистана организовали в Городищенском районе на месте заброшенной птицефабрики. В цехах, где когда-то неслись куры штамповали бутылки водки, коньяка и прочего алкоголя. Внутри был чистейшей воды суррогат, а вот снаружи – акцизные марки и этикетки известных брендов. Отдел по борьбе с экономическими преступлениями сумел поймать банду. Со склада вывезли более 400 тысяч! смертельно опасных для здоровья бутылок. Специалисты посчитали, что бутлегеры заработали 65 миллионов рублей.

18 человек задержали и осудили. а вот двум организаторам удалось сбежать. Одного из них поймали. Полицейские завершили расследование. 30-летнему мужчине предстоит ответить по трем статьям уголовного кодекса, ему грозит до 8 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24