Волгоградка нашла на улице пачку фальшивых денег и расплачивалась ими в магазинах

СЕГОДНЯ 08:22 2019-01-31T11:58:16+03:00

Ей грозит до 8 лет лишения свободы

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В Камышине завели уголовное дело в отношении 39-летней жительницы города Петров Вал Камышинского района. Женщину будут судить за сбыт фальшивых денег.

В последнее время в полицию города стали обращаться продавцы. Каждый из них рассказывал, что за мелкий товар с ними расплатились поддельной пятитысячной купюрой. И даже описали сбытчика фальшивки: женщина около 40 лет. Полицейские нашли подозреваемую. В гостиничном номере, который она снимала, оперативники нашли 68 пятитысячных купюр.

Дама уверяет, что деньги нашла.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Как женщина объяснила сотрудникам МВД, пачку поддельных денег она нашла. Правда, призналась, что поняла, что они ненастоящие – в нескольких магазинах отказались принимать банкноты. Но продолжала ими расплачиваться: авось повезет.

Сейчас ей грозит лишения свободы сроком до восьми лет. Дама находится под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU