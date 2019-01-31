Волгоградка нашла на улице пачку фальшивых денег и расплачивалась ими в магазинах
В Камышине завели уголовное дело в отношении 39-летней жительницы города Петров Вал Камышинского района. Женщину будут судить за сбыт фальшивых денег.
В последнее время в полицию города стали обращаться продавцы. Каждый из них рассказывал, что за мелкий товар с ними расплатились поддельной пятитысячной купюрой. И даже описали сбытчика фальшивки: женщина около 40 лет. Полицейские нашли подозреваемую. В гостиничном номере, который она снимала, оперативники нашли 68 пятитысячных купюр.
Дама уверяет, что деньги нашла.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
Как женщина объяснила сотрудникам МВД, пачку поддельных денег она нашла. Правда, призналась, что поняла, что они ненастоящие – в нескольких магазинах отказались принимать банкноты. Но продолжала ими расплачиваться: авось повезет.
Сейчас ей грозит лишения свободы сроком до восьми лет. Дама находится под стражей.
ИСТОЧНИК KP.RU