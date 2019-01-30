Волгоградец заплатит 14 миллионов за попытку дать взятку сотруднику ФСБ

СЕГОДНЯ 22:59 2019-01-30T22:59:45+03:00

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В весьма кругленькую сумму обойдется волгоградскому коммерсанту его необдуманное предложение сотруднику ФСБ.

Мужчина руководит фирмой, которую уличили в нарушении природоохранного законодательства при обращении с отходами. Решался вопрос о возбуждении уголовного дела. Бизнесмен решил эту проблему ликвидировать с помощью денег - это всегда помогало. Он обратился к сотруднику ФСБ с предложением: он дает 200 тысяч, а за это силовик должен содействовать прекращению оперативно-розыскного дела.

Передача денег проходила под «присмотром» правоохранительных органов: о взятке силовик сообщил начальству.

В отношении волгоградца возбудили уголовное дело за «дачу взятки в крупном размере должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий». Прокуратура требовала реального срока на семь лет и два миллиона штрафа. Но суд решил по-другому. Бизнесмен заплатит только штраф, правда, огромный – 14 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU