Энергетики борются с наледью на проводах, которая может оставить без света тысячи волгоградцев

СЕГОДНЯ 21:59 2019-01-30T21:59:36+03:00

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В Волгоградской области в этом году зима отличается непостоянством. Днем может идти дождь, а ночью ударить мороз в -15, а на утро пойти снег. В такой ситуации особенно не просто дорожникам, коммунальщикам и даже травматологам. Перешли на усиленный режим работы в связи с непогодой и энергетики. За январь уже несколько раз люди сидели без света из-за обрыва проводов. На днях без электричества остались несколько сел Палласовского района. Неполадки устранялись достаточно быстро. Но лучше таких ситуаций избегать. Поэтому бригады волгоградского филиала ПАО «МРСК Юга» выезжают на участки, где на проводах появляется наледь. Сейчас энергетики работают на линиях, питающих четыре поселка Палласовского района. Изморозь на проводах там несколько сантиметров, что может привести к обрыву.

-Линии электропередачи выводятся из работы поэтапно, чтобы сократить количество отключенных потребителей, - сообщили в «МРСК Юга».

ИСТОЧНИК KP.RU