2019-01-30T21:59:36+03:00
Общество

Энергетики борются с наледью на проводах, которая может оставить без света тысячи волгоградцев

Бригады выехали в Палласовский район
Екатерина МАЛИНИНА
Поделиться:
Наледь на проводах несколько сантиметров. Фото: МРСК ЮгаНаледь на проводах несколько сантиметров. Фото: МРСК Юга
Изменить размер текста:

В Волгоградской области в этом году зима отличается непостоянством. Днем может идти дождь, а ночью ударить мороз в -15, а на утро пойти снег. В такой ситуации особенно не просто дорожникам, коммунальщикам и даже травматологам. Перешли на усиленный режим работы в связи с непогодой и энергетики. За январь уже несколько раз люди сидели без света из-за обрыва проводов. На днях без электричества остались несколько сел Палласовского района. Неполадки устранялись достаточно быстро. Но лучше таких ситуаций избегать. Поэтому бригады волгоградского филиала ПАО «МРСК Юга» выезжают на участки, где на проводах появляется наледь. Сейчас энергетики работают на линиях, питающих четыре поселка Палласовского района. Изморозь на проводах там несколько сантиметров, что может привести к обрыву.

-Линии электропередачи выводятся из работы поэтапно, чтобы сократить количество отключенных потребителей, - сообщили в «МРСК Юга».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Волгоградец заплатит 14 миллионов за попытку дать взятку сотруднику ФСБ
В Волгограде на Титова запретят парковать машины в ночь на 2 февраля
Бомбы не нашли: астраханская полиция проверила более 20 школ, больниц, магазинов
2 февраля на дороги Волгограда выйдет взвод девушек-регулировщиц
Полиция поймала вора, укравшего на рынке 15 мужских свитеров
В Волгограде автобусу №2 продлят путь до железнодорожного вокзала
В Волгограде эвакуировали посетителей ТРК «7 звезд»
В Волгограде судят жителя Мурманска, который торговал «экстази»
«Литр + от Shell» при замене моторного масла в сервисном центре А.С.-Авто!
Выход из-под санкций компании РУСАЛ - позитивная новость для Волгоградского алюминиевого завода
Под Волгоградом военные расчистили селянам дорогу к колодцам с водой
В Волгограде аферистка едва не отняла квартиру у ветерана войны
Астраханцу, сбившему в Волгограде школьника на «зебре», грозит два года колонии
В Волгограде судят бизнесмена, недоплатившего 70 миллионов рублей налогов
Ехал пьяный и без прав: Волгоградец попался на взятке гаишнику
В Волгограде уборщики снега зарабатывают меньше всех в России
В Волгоградской области 300 жителей поселков остаются без света из-за непогоды
В шести районах Волгоградской области еще сложная обстановка на дорогах из-за метелей
В Волгограде полиция накрыла бордель и задержала сутенершу
Пожар в центре Волгограда: из огня спасатели вывели пять человек
Волгоградцев предупреждают: на прилавках попадается опасная молочная продукция
Волгоградец неудачно покурил и спалил свою машину
В центре Волгограда в ДТП иномарки и маршрутки пострадал ребенок
В Волгоград больше всего едут мигранты из Армении, Азербайджана и Таджикистана