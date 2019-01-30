2019-01-30T20:29:49+03:00
Общество

В Волгограде на Титова запретят парковать машины в ночь на 2 февраля

Обочину будут чистить дорожники
Екатерина МАЛИНИНА
Поделиться:
По улице можно будет ездить, но нельзя парковаться.По улице можно будет ездить, но нельзя парковаться.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Изменить размер текста:

В Волгограде в этом году зима строит всяческие козни дорожникам. То снега наметет сугробами, то дождем пройдется по всей области, а потом морозом ударит. Ежедневно на улицы выезжают десятки машин, но водители все равно не довольны качеством уборки. В том числе и тем, как коммунальные службы чистят обочины. Правда, в последнем часть вины лежит и на автомобилистах, кто оставляет вдоль дороги свои авто. Из-за них снегоуборочные машины просто не могут выполнить свою работу. Именно по этой причине с 8 часов вечера 1 января до 6 утра 2 февраля улицу Титова в Краснооктябрьском районе просят освободить от припаркованных авто. Здесь в этом время запретят и стоянку. За это время специальная техника должна счистить образовавшиеся ледяные и снежные валы.

На улице на время запрета установят соответствующие знаки. Те, кто нарушит их, ждет штрафстоянка и штраф.

Кстати, дорожники просят не бросать машины не только на улице Титова, но и на других артериях города. Тогда качество уборки будет гораздо лучше.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Бомбы не нашли: астраханская полиция проверила более 20 школ, больниц, магазинов
2 февраля на дороги Волгограда выйдет взвод девушек-регулировщиц
Полиция поймала вора, укравшего на рынке 15 мужских свитеров
В Волгограде автобусу №2 продлят путь до железнодорожного вокзала
В Волгограде эвакуировали посетителей ТРК «7 звезд»
В Волгограде судят жителя Мурманска, который торговал «экстази»
«Литр + от Shell» при замене моторного масла в сервисном центре А.С.-Авто!
Выход из-под санкций компании РУСАЛ - позитивная новость для Волгоградского алюминиевого завода
Под Волгоградом военные расчистили селянам дорогу к колодцам с водой
В Волгограде аферистка едва не отняла квартиру у ветерана войны
Астраханцу, сбившему в Волгограде школьника на «зебре», грозит два года колонии
В Волгограде судят бизнесмена, недоплатившего 70 миллионов рублей налогов
Ехал пьяный и без прав: Волгоградец попался на взятке гаишнику
В Волгограде уборщики снега зарабатывают меньше всех в России
В Волгоградской области 300 жителей поселков остаются без света из-за непогоды
В шести районах Волгоградской области еще сложная обстановка на дорогах из-за метелей
В Волгограде полиция накрыла бордель и задержала сутенершу
Пожар в центре Волгограда: из огня спасатели вывели пять человек
Волгоградцев предупреждают: на прилавках попадается опасная молочная продукция
Волгоградец неудачно покурил и спалил свою машину
В центре Волгограда в ДТП иномарки и маршрутки пострадал ребенок
В Волгоград больше всего едут мигранты из Армении, Азербайджана и Таджикистана