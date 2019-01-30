В Волгограде на Титова запретят парковать машины в ночь на 2 февраля

СЕГОДНЯ 20:29 2019-01-30T20:29:49+03:00

Изменить размер текста: A A

В Волгограде в этом году зима строит всяческие козни дорожникам. То снега наметет сугробами, то дождем пройдется по всей области, а потом морозом ударит. Ежедневно на улицы выезжают десятки машин, но водители все равно не довольны качеством уборки. В том числе и тем, как коммунальные службы чистят обочины. Правда, в последнем часть вины лежит и на автомобилистах, кто оставляет вдоль дороги свои авто. Из-за них снегоуборочные машины просто не могут выполнить свою работу. Именно по этой причине с 8 часов вечера 1 января до 6 утра 2 февраля улицу Титова в Краснооктябрьском районе просят освободить от припаркованных авто. Здесь в этом время запретят и стоянку. За это время специальная техника должна счистить образовавшиеся ледяные и снежные валы.

На улице на время запрета установят соответствующие знаки. Те, кто нарушит их, ждет штрафстоянка и штраф.

Кстати, дорожники просят не бросать машины не только на улице Титова, но и на других артериях города. Тогда качество уборки будет гораздо лучше.

ИСТОЧНИК KP.RU