Бомбы не нашли: астраханская полиция проверила более 20 школ, больниц, магазинов

СЕГОДНЯ 20:12 2019-01-30T20:12:15+03:00

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Астрахань не первый город, который становится объектом для атаки «хакеров». Они отправляют по электронной почте письма, в которых сообщают о заложенных взрывных устройствах. 30 января любители «пошутить» прислали сообщения о 20 бомбах, заложенных в школах, магазинах, больницах и администраций Камызякского, Приволжского районов и самой Астрахани.

Каждый объект обследовали полицейские, сотрудник Росгвардии и ФСБ России по Астраханской области. Работали и кинологи с собаками. На время обысков занятия останавливали, чему детвора была очень рада. Пришлось покинуть здания чиновникам, покупателям и даже пациентам.

Как сообщили "КП-Волгоград" в ГУ МВД по Астраханской области, проверки помещений закончили к вечеру: ни одного взрывного устройства не нашли. Сейчас по факту поступления ложных сообщения о минировании проводятся процессуальные проверки.

ИСТОЧНИК KP.RU