2 февраля на дороги Волгограда выйдет взвод девушек-регулировщиц
По уже сложившейся традиции в праздничный для Волгограда день 2 февраля на дороги города выйдут девушки-регулировщицы в форме военных лет. Вот уже девять лет эти прекрасные сотрудницы полиции становятся настоящим украшением праздника. Это отметил и Президент России Владимир Путин, когда был с визитом в Волгограде в феврале 2018-го на 75-летие Сталинградской победы. Он поддержал идею создания такого ретро-взвода.
Грядущий праздник не станет исключением. 1 и 2 февраля волгоградцы вновь смогут увидеть девушек-регулировщиц в форме военных лет на Мамаевом кургане, центральных улицах и площадях города-героя.
- Сейчас в Волгограде есть два ретро-взвода, которые насчитывают 60 сотрудниц. Кто-то из них несет службу с первого дня образования взвода, кто-то пополнил эти ряды совсем недавно. Все они прошли строгий отбор, и на каждую девушку сшита индивидуальная форма образца тех лет, - рассказывают в ГУ МВД по региону.
Говорят, накануне празднования готовность ретро-взвода к несению службы лично проверил начальник ГУ МВД России по Волгоградской области генерал-лейтенант полиции Александр Кравченко. Остался доволен их подготовкой.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Без парада, но с салютом: как Волгоград отметит 2 февраля (программа праздника).
ИСТОЧНИК KP.RU