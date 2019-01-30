2 февраля на дороги Волгограда выйдет взвод девушек-регулировщиц

СЕГОДНЯ 17:02 2019-01-30T17:02:30+03:00

За движением в праздничный день будут следить прекрасные инспекторы в форме военных лет

Изменить размер текста: A A

По уже сложившейся традиции в праздничный для Волгограда день 2 февраля на дороги города выйдут девушки-регулировщицы в форме военных лет. Вот уже девять лет эти прекрасные сотрудницы полиции становятся настоящим украшением праздника. Это отметил и Президент России Владимир Путин, когда был с визитом в Волгограде в феврале 2018-го на 75-летие Сталинградской победы. Он поддержал идею создания такого ретро-взвода.

Грядущий праздник не станет исключением. 1 и 2 февраля волгоградцы вновь смогут увидеть девушек-регулировщиц в форме военных лет на Мамаевом кургане, центральных улицах и площадях города-героя.

- Сейчас в Волгограде есть два ретро-взвода, которые насчитывают 60 сотрудниц. Кто-то из них несет службу с первого дня образования взвода, кто-то пополнил эти ряды совсем недавно. Все они прошли строгий отбор, и на каждую девушку сшита индивидуальная форма образца тех лет, - рассказывают в ГУ МВД по региону.

Говорят, накануне празднования готовность ретро-взвода к несению службы лично проверил начальник ГУ МВД России по Волгоградской области генерал-лейтенант полиции Александр Кравченко. Остался доволен их подготовкой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Без парада, но с салютом: как Волгоград отметит 2 февраля (программа праздника).

ИСТОЧНИК KP.RU