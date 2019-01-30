«Литр + от Shell» при замене моторного масла в сервисном центре А.С.-Авто!
Уважаемые клиенты, в сервисном центре А.С.-Авто при замене моторного масла SHELL, вы получаете подарок - 1 л. моторного масла Shell Helix НХ8 А5/В5 5w-30 в фасовке дополнительно к регламенту прохождения ТО (акция распространяется также и на прохождение ТО 0)*.
Период проведения акции: с 1 февраля 2019 года по 28 февраля 2019 года.
Ждем Вас в Сервисном Центре с 8.30 до 20.30 по адресу: г. Волгоград, ш. Авиаторов, 11.
Обслуживание автомобилей производится по предварительной записи по телефону: (8442) 265-436
Скидки по акции не суммируются со скидками, действующими по дисконтной программе.
*Данное акционное предложение распространяется только на физических лиц и при прохождении ТО и условии приобретения расходных материалов и запчастей в сервисном центре А.С.-Авто.
Доверяете свой автомобиль профессионалам!
Реклама.
ИСТОЧНИК KP.RU