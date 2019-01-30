2019-01-30T16:59:28+03:00
Авто

«Литр + от Shell» при замене моторного масла в сервисном центре А.С.-Авто!

Чтобы гарантировать оптимальные условия работы двигателя, необходимо своевременно производить замену моторного масла
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Уважаемые клиенты, в сервисном центре А.С.-Авто при замене моторного масла SHELL, вы получаете подарок - 1 л. моторного масла Shell Helix НХ8 А5/В5 5w-30 в фасовке дополнительно к регламенту прохождения ТО (акция распространяется также и на прохождение ТО 0)*.

Период проведения акции: с 1 февраля 2019 года по 28 февраля 2019 года.

Ждем Вас в Сервисном Центре с 8.30 до 20.30 по адресу: г. Волгоград, ш. Авиаторов, 11.

Обслуживание автомобилей производится по предварительной записи по телефону: (8442) 265-436

Скидки по акции не суммируются со скидками, действующими по дисконтной программе.

*Данное акционное предложение распространяется только на физических лиц и при прохождении ТО и условии приобретения расходных материалов и запчастей в сервисном центре А.С.-Авто.

Доверяете свой автомобиль профессионалам!

Реклама.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
2 февраля на дороги Волгограда выйдет взвод девушек-регулировщиц
Полиция поймала вора, укравшего на рынке 15 мужских свитеров
В Волгограде автобус №2 продлят до железнодорожного вокзала
В Волгограде эвакуировали посетителей ТРК «7 звезд»
В Волгограде судят жителя Мурманска, который торговал «экстази»
Выход из-под санкций компании РУСАЛ - позитивная новость для Волгоградского алюминиевого завода
Под Волгоградом военные расчистили селянам дорогу к колодцам с водой
В Волгограде аферистка едва не отняла квартиру у ветерана войны
Астраханцу, сбившему в Волгограде школьника на «зебре», грозит два года колонии
В Волгограде судят бизнесмена, недоплатившего 70 миллионов рублей налогов
Ехал пьяный и без прав: Волгоградец попался на взятке гаишнику
В Волгограде уборщики снега зарабатывают меньше всех в России
В Волгоградской области 300 жителей поселков остаются без света из-за непогоды
В шести районах Волгоградской области еще сложная обстановка на дорогах из-за метелей
В Волгограде полиция накрыла бордель и задержала сутенершу
Пожар в центре Волгограда: из огня спасатели вывели пять человек
Волгоградцев предупреждают: на прилавках попадается опасная молочная продукция
Волгоградец неудачно покурил и спалил свою машину
В центре Волгограда в ДТП иномарки и маршрутки пострадал ребенок
В Волгоград больше всего едут мигранты из Армении, Азербайджана и Таджикистана